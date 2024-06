Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas começa nesta quarta e vai até sexta-feira, dia 7 de junho, em Foz do Iguaçu. O evento terá uma série de atividades. As instituições contarão com estande onde serão realizados pitchs e palestras rápidas sobre gastronomia e turismo, além de degustações de pratos.

Líderes rurais

A programação do Encontro Regional de Líderes Rurais, promovida pelo Sistema Faep/Senar-PR, vai passar por 11 municípios do Paraná e reunir milhares de produtoras e produtores rurais. Na sua quarta edição, o Encontro Regional de Líderes Rurais vai reunir milhares de produtores rurais, políticos e profissionais ligados às atividades agropecuárias de todas as regiões do Paraná.

TCE-PR

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná está promovendo nesta semana, em comemoração aos 77 anos da sua criação, a Semana da Inovação, cujo tema principal é Inovação no Setor Público: Transformando Desafios em Oportunidades. De segunda a sexta-feira (3 a 7 de junho), no auditório do TCE-PR, em Curitiba, serão realizados eventos com apresentações e palestras sobre o tema.

Festivais

O Sesc PR está recebendo propostas de apresentação solo ou em grupo de músicos, intérpretes e compositores de todo o Brasil para duas a 45ª edição do Festival de Música Cidade Canção (Femucic) e a 18ª edição do Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan). Podem ser inscritas composições instrumentais ou canções de caráter popular ou erudito. Fejacan: inscrições até 15 de julho. Femucic: inscrições até 24 de junho.

UBSs

O Ministério da Saúde destinou R$ 45,6 milhões para a construção de 15 unidades básicas de saúde em 13 cidades paranaenses: Cruzeiro do Oeste, Florestópolis, Londrina (duas), Marialva, Maringá, Nova Olímpia, Paiçandu, Paranaguá, Salgado Filho, Santa Izabel do Oeste, São José dos Pinhais (duas) e Umuarama.

Dengue

Foz do Iguaçu e Londrina estão entre as seis cidades que vão receber em julho as primeiras solturas de mosquitos Aedes aegypti infectados com a bactéria wolbachia: Além de Foz e Londrina, Uberlândia (MG), Presidente Prudente (SP), Joinville (SC) e Natal (RN) também vão receber os mosquitos infectados. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país a incorporar a tecnologia como política pública para reduzir os casos de dengue a médio e longo prazo.

Nota Paraná

O sorteio do Prêmio Nota Paraná será nesta quinta-feira (6). Ao todo, 3,07 milhões de participantes que pediram CPF nas notas fiscais de compras realizadas em fevereiro estão concorrendo aos prêmios individuais. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo, a partir das 9h30, pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no Instagram, Facebook e YouTube.

Dia dos namorados

Sondagem da Fecomércio PR e Sebrae/PR mostra que 47,1% dos paranaenses vão presentear alguém especial no próximo Dia dos Namorados. Os homens são os que mais presenteiam no Dia dos Namorados e, neste ano, serão 50,6%, ante 44,1% de mulheres. Os motivos para as mulheres não presentearem evidenciam a diferença salarial ainda existente e a tradição masculina de cortejar através de presentes.