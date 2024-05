Estatuto TEA

Sancionada a lei 21.964/2024 que institui o Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A legislação unifica diversas leis vigentes no Paraná. São mais de 100 artigos que versam sobre direitos, diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas, obrigações de entes privados e públicos, entre outros pontos relevantes da área.

Expansão

As cooperativas agrícolas no estado faturaram R$ 165,2 bilhões em 2023. Entre as 10 maiores do país, seis são paranaenses: Coamo (R$ 26,07 bilhões), C. Vale (R$ 22,44 bilhões), Lar (R$ 21,07 bilhões), Comigo (R$ 14,32 bilhões), Cocamar (R$ 10,32 bilhões), Cooxupé (R$ 10,11 bilhões), Coopercitrus (R$ 8,03 bilhões), Alfa (R$ 8,41 bilhões), Integrada (R$ 8,32 bilhões) e Frísia (R$ 7,06 bilhões).

Argumentos

Sérgio Moro apresentou sua resposta aos recursos do PT e do PL contra a sua absolvição no TRE do Paraná nas duas ações que o acusavam de abuso de poder econômico durante a campanha de 2022. Na manifestação, o parlamentar sustenta que teve um gasto de pouco mais de 141 mil reais na sua pré-campanha e que não teria extrapolado os limites de despesas, como afirma a acusação. A resposta do ex-juiz aos recursos dos partidos não leva o processo direto ao TSE.

Vestibular UEM

A UEM abriu nesta quinta-feira (2) as inscrições para o Vestibular EaD e para o Vestibular de Inverno 2024. Para os dois concursos elas serão realizadas exclusivamente pela internet ou por meio do app Vestibular UEM, no período de 2 de maio a 5 de junho. Os candidatos aprovados no Vestibular EaD ingressarão neste ano, enquanto os aprovados no Vestibular de Inverno apenas em 2025.

Ourocap

Neste sábado (4), os clientes da Brasilcap, empresa do Grupo BB Seguros, terão uma nova oportunidade, com o sorteio de prêmios que podem chegar a R$ 3,5 milhões para pessoa jurídica e R$ 2 milhões para pessoa física. O prêmio do Ourocap Negócios pode sair para clientes de todo o país.

Pesquisa de opinião

A Secretaria de Estado do Turismo lançou a 2ª edição da pesquisa para conhecer a opinião, experiências, sugestões e percepções da população paranaense sobre a atividade. O levantamento é online, permitindo que os moradores do Paraná participem. O intuito é também identificar os principais destinos e hábitos de consumo de viagens.

Agrinho 2024

Estão abertas as inscrições para as primeiras categorias do Concurso Agrinho 2024 direcionadas a estudantes e professores da rede estadual de ensino. Desenvolvido pelo Sistema Faep e Senar-PR, o concurso deve contar com a participação de aproximadamente 800 mil alunos.

Agrinho 2024 II

As primeiras categorias com inscrições abertas para as etapas escolares são AgroRobótica e Robótica. O tema escolhido para o concurso deste ano é “Agrinho: do campo à cidade, colhendo oportunidades”, abrangendo o desenvolvimento de ações, ideias e projetos que viabilizem soluções sustentáveis para o agronegócio mediante a união da criatividade dos estudantes e professores.

Desastre histórico

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a destruição das chuvas que atingem o estado já prenunciam o “maior desastre da história” gaúcha em termos de prejuízo material. Segundo o político, a situação é “pior” do que a registrada em 2023, quando mais de 50 pessoas morreram. O governador decretou calamidade pública por causa das tempestades. A medida deve valer por 180 dias.