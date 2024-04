Amante da velocidade, Douglas Torres iniciou a carreira como piloto em 2019 e, depois de se destacar no automobilismo paranaense, ingressou na Fórmula Truck.

Competindo com o Ford Cargo nº 333 da equipe Retibam Racing, de Curitiba, ele conquistou o terceiro lugar da categoria GT Truck na abertura da temporada, no mês passado, em Rivera, no Uruguai.

No próximo domingo, em Guaporé, Douglas quer conquistar um novo pódio.

Crédito: Luciana Flores/Divulgação