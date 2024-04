Dia das Mães

O consumidor paranaense pretende gastar, em média, R$ 205,33 com presentes neste Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, dia 12. A pesquisa estadual contratada pela Faciap ouviu consumidores em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava e Francisco Beltrão.

Pontos de parada

Rodovias federais terão pontos de parada e descanso. A inauguração do primeiro PPD foi em Santa Catarina, no Km 220 da BR-101. O local, administrado pela concessionária Arteris Litoral Sul, recebeu um investimento de R$ 17,5 milhões e beneficiará milhares de motoristas de transporte de carga que percorrem, diariamente, o trecho que faz parte do Corredor do Mercosul, importante para a integração ao comércio internacional.

Emprego

As Agências do Trabalhador do Paraná disponibilizam 17,8 mil vagas de emprego. A região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis nesta semana (4.807). São 1.350 vagas para alimentador de linha de produção, 466 para abatedor, 240 para servente de obras e 205 para servente de obras. Interessados podem conferir as vagas por região no site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

Corrida eleitoral

O ex-prefeito Silvio Barros (PP) lidera a corrida eleitoral no município de Maringá, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado na quinta-feira (25). Na pesquisa estimulada, Barros aparece com 48%, 50,1% e 49%. Barros também lidera a espontânea (21,3%). O levantamento foi realizado de 19 a 24 deste mês e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PR-00527/2024. Foram entrevistados 700 eleitores, com grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,8%.

Comida Boa

Mutirão realizado na última semana pela Prefeitura de Londrina entregou o benefício assistencial cartão Comida Boa a mais de 900 famílias de baixa renda, todas cadastradas no Programa Estadual de Transferência de Renda. Esse é o segundo mutirão de 2024, para a distribuição do cartão. Neste ano são quase 3 mil famílias atendidas com o benefício no município.

Produto paranaense

Os produtores de laranja do norte e do noroeste do Paraná se organizaram e conquistaram acesso a uma rede de lojas na Europa. Agora, vendem suco de laranja para mais de três mil estabelecimentos. Após adequação a uma série de práticas sociais e ambientais. Além disso, o suco passou pela aprovação em um teste de sabor, realizado na Alemanha. Com a nota máxima, o produto paranaense venceu outros 18 concorrentes de várias partes do mundo.

Mercado

Alinhado com as demandas do mercado e necessidades dos produtores rurais, o Senar-PR desenvolveu sete novos títulos de cursos, que já estão disponíveis no catálogo. Os treinamentos são voltados para avicultura, alimentos e segurança no trabalho.

Mercado II

Cursos Senar PR: “Manejo de frangos de corte – personalizado”, “Manutenção preventiva de equipamentos de aviário”, “Elétrica básica para aviários”, “Cultivo da mandioca de mesa”, “Boas práticas para manipulação de alimentos”, “Produtos sem glúten e sem lactose” e “NR 33 – Equipe de emergência e salvamento em espaço confinado”.