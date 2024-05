Copacol Agro

Darci Piana, governador em exercício do Paraná, participa da abertura do Copacol Agro nesta terça-feira (7), com a comitiva do Palácio do Iguaçu. Este será o primeiro ato público, após desincompatibilização de secretários que planejam disputar o pleito deste ano e transmissão oficial do mandato, após viagem de Ratinho Júnior para missão internacional. A sétima edição do evento em Cafelândia também será prestigiada por Norberto Ortigara, que assumiu a secretaria da Fazenda.

Com participação no Fórum Permanente Regional da Indústria, promovido pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) em Londrina, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) defendeu a expansão da atividade industrial para todas as regiões do Paraná. “É necessário pensar o Paraná como um todo e expandir a indústria porque cada região tem potenciais e um perfil próprio a serem explorados”, disse.

Promovido pela Federação das Indústrias do Paraná, o fórum reuniu mais de 300 lideranças do setor industrial e de instituições parceiras da região Norte, além de autoridades políticas. Levantamento entre os participantes apontou o que é preciso ser solucionado para alavancar o desenvolvimento industrial da região. Inovação, empregabilidade e infraestrutura foram os três temas mais votados.

O Santos Futebol Clube estará em Londrina para disputar a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será no estádio do Café, no dia 3 de junho, uma segunda-feira, às 20h, diante do Botafogo-SP.

O secretário de Turismo do Estado, Márcio Nunes, esteve presente em uma reunião na Prefeitura de Goioerê ao lado do prefeito Betinho Lima e do secretário de Cultura, Dhionata Macena. Durante o encontro, foi anunciado que serão liberados R$ 200 mil para a programação do Natal Encantado deste ano no município.

Cascavel iniciou uma campanha de vacinação contra a dengue em todas as 47 unidades de saúde da cidade. A ação é voltada para crianças de 10 a 14 anos, faixa etária que apresentou altas taxas de hospitalização pelo vírus nos últimos cinco anos. A estimativa é que Cascavel tenha uma população de mais de 21,7 mil pessoas nessa faixa etária. O objetivo da campanha é atingir 90% desse público-alvo.

Começou nesta segunda-feira (6) a cobrança de pedágio dos eixos suspensos (pneus fora do chão) de caminhões e carretas que passam pelas rodovias sob administração da Arteris. A medida atinge motoristas que trafegam, no Paraná, pelos diferentes trechos da BR-116 e pela BR-376, entre São José dos Pinhais e Guaratuba.

O Feirão de Turismo em Curitiba acontece no dia 18 deste mês, no Mercado Municipal, e as inscrições terminam nesta terça-feira (7). O evento é uma iniciativa do Ministério do Turismo, em parceria com os estados. Podem participar agências de viagens e/ou operadores de turismo e todos os prestadores de serviços turísticos, como a rede hoteleira, por exemplo. O Edital completo está disponível no site da Secretaria Estadual de Turismo.