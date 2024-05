CODESC lança cartilha com propostas para a “Cascavel 2050”

Entregue na última sexta (17), na sede do Sinduscon, a cartilha do Codesc (Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável) a cartilha do com propostas do governo para uma cidade conectada ao futuro sustentável e próspero. O Codesc alinha mais de 65 entidades, entre elas, a AMC (Associação Médica de Cascavel), que acredita que pensar no futuro é um compromisso que as lideranças políticas de nossa cidade devem ter.

Para tanto, o p da AMC, Dr. Cristiano Mroginski, o Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. César Kawakami, e o Conselheiro Fiscal, o médico Márcio Couto, fizeram questão de estarem presentes no lançamento da cartilha.

Lançado o livro com vida e obra do Dr. Antoninho Ricardo Sabbi

Na noite de sexta-feira (17), na sede do Cenap, aconteceu o lançamento do livro com vida e obra do médico idealizador da Uopeccan, Dr. Antoninho Ricardo Sabbi. A noite foi marcada pelo encontro de vários médicos e autoridades. Entre os presentes da comunidade médica esteve o médico Dr. Márcio Couto, da diretoria da AMC, juntamente com Dr. Jesus Viegas nosso ex-presidente e ativo participante da associação.

1º Retrô Fest da AMC

A noite de Sábado (18), na Associação Médica de Cascavel foi um momento para médicos e amigos terem uma noite descontraída com a aprovada banda musical de Everton e Alex. A iniciativa da Retrô Fest foi do setor de esporte da AMC, com apoio da diretoria, com objetivo de congregar o maior número de médicos em torno da associação, que deve ser a “segunda casa” da classe médica e seus familiares.

