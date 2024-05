Cirino disputa a Copa Truck em Londrina pensando no campeonato

Terceiro colocado na tabela de classificação da temporada da Copa Truck, o paranaense Wellington Cirino (Iveco do Brasil/Usual Brinquedos/Cresol/Elring Das Original/Librelato/Nino Faróis/Cirino Sabadin/Meritor/Embreagex/Piloto Diesel) compete “em casa” neste fim de semana.

Em Londrina, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, pilotos e equipes disputam a 3ª etapa do calendário, composto por nove rodadas duplas. Vencedor de uma das quatro provas já realizadas – nas outras três ele conquistou um 4º, um 5º e um 6º lugar –, Cirino soma 59 pontos, 14 a menos que o líder Felipe Giaffone na divisão Pro, a principal do campeonato.

“Estamos muito otimistas para este final de semana em Londrina”, explica Wellington Cirino, pentacampeão brasileiro em corridas de caminhão. “Nosso time tem evoluído bastante e está entendendo cada vez mais o potencial do nosso caminhão Iveco”, completa o piloto, referindo-se à equipe Usual Racing/Iveco.

A 3ª etapa da Copa Truck terá dois treinos para a categoria Pro hoje, às 10h50 e às 16h. Amanhã será realizado o terceiro treino, às 9h35, e também a tomada de tempos, marcada para 12h40. As provas terão início às 12h30 do domingo, com transmissão ao vivo no Youtube da Copa Truck e do High Speed Brazil, na Band TV e no SporTV.

Crédito: Divulgação