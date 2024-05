Cidadãos de STI

O deputado Beto Richa e sua mulher, Fernanda Richa (ex-secretária estadual da Família e Desenvolvimento) receberam os títulos de cidadão honorário e de cidadã benemérita de Santa Terezinha de Itaipu. “Fomos recebidos, Fernanda e eu, com muito carinho. Saímos de lá com títulos de cidadania, muito honrados e com a responsabilidade de seguir trabalhando pelo desenvolvimento do Paraná. Parabéns a Santa Terezinha, que está completando 42 anos de emancipação”, disse Beto Richa. A homenagem a Beto e Fernanda foi proposta pela prefeita Karla Galende (PSDB).

Assembleia Itinerante

Começa na quinta-feira, 9, mais uma edição da Assembleia Itinerante, na Expoingá em Maringá. A interiorização do legislativo se estende durante todo o período da exposição e feira até o dia 19 de maio no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O estande da Assembleia Legislativa receberá as demandas e os deputados poderão atender representantes de entidades de classe e de membros da sociedade civil organizada. Além disso, a população também poderá se informar sobre todas as ações desenvolvidas pelo legislativo e receber informativos sobre as atividades legislativas.

UBS

A ministra Nísia Trindade (Saúde) publicou portaria com a autorização para a construção de mais 18 unidades básicas de saúde em 16 cidades paranaenses: Londrina (duas), São José dos Pinhais (duas), Ampére, Cruzeiro do Oeste, Florestópolis, Marialva, Maringá, Nova Olímpia, Paiçandu, Paranaguá, Salgado Filho, Santa Izabel do Oeste e Umuarama. Os investimentos somam R$ 45,6 milhões.

UBS II

Com as propostas aprovadas no final de abril, o Paraná terá 42 novas UBSs que serão construídas em 38 cidades em um investimento de R$ 11 milhões dentro do PAC da Saúde. No total, somadas as duas seleções (de abril e maio), foram aprovadas 793 propostas e num investimento de R$ 1,9 bilhão.

Horário especial

O comércio de Maringá terá horário especial para o Dia das Mães. Na sexta-feira, 10, as lojas ficarão abertas até as 21h e no sábado, 11, até as 18h. Na segunda-feira, 13, aniversário da cidade, o comércio ficará fechado. O horário especial foi acordado entre os sindicatos laboral e patronal.

Contrapartida

A bancada ruralista apresentou projeto de lei de reciprocidade ambiental que prevê a proibição do Brasil propor ou assinar acordos internacionais em que o país seja exigido a adotar medidas mais duras na área ambiental do que as cumpridas pelos demais signatários. O projeto está sob a relatoria da senadora Tereza Cristina (PP-MT) na Comissão de Meio Ambiente do Senado e foi apresentado pelo deputado Tião Medeiros (PP) na Câmara há duas semanas, com apoio de parlamentares do MDB, PSD, Republicanos e PL. Uma audiência pública deve ocorrer nos próximos dias.

Isonomia

Ex-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, Tião Medeiros afirma que o Brasil já cumpre regras ambientais mais rígidas, por exemplo, do que os países da União Europeia, e que é preciso um “tratamento justo e isonômico” que não puna os produtores nacionais. “A medida ajudaria a prevenir situações em que as exportações brasileiras são indevidamente penalizadas por medidas ambientais que são mais rigorosas ou arbitrárias em comparação com aquelas aplicadas em outros mercados”, disse.