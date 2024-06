Carnaval de Rua

A Câmara de Cascavel aprovou em primeiro turno de discussão o Projeto de Lei n° 43/23, que institui o Carnaval de Rua como Evento Oficial do Município. O projeto foi assinado por sete vereadores. No entanto, durante a sessão, o texto gerou controvérsias entre os parlamentares e foi aprovado por 10 votos favoráveis e 9 contrários. O principal argumento dos vereadores que votaram contra é de que, caso aprovado o projeto, o Município deveria investir recursos públicos no evento.

E a eleição?

Carnaval de Rua sempre foi um assunto que dividiu opiniões em Cascavel. É fato boa parte da população, de origem cristã e mais conservadora, não concorda com gasto de dinheiro público na “Festa de Momo”. Isso ficou evidente na discussão entre os vereadores. O argumento, além de questões mais voltadas a pauta familiar, é de que dinheiro do contribuinte, de fato, deve ser empregado em benefício da maioria e a “festa” bancada pela iniciativa privada e dos foliões que gostam da “folia”.

Conselhos Municipais

Outros projetos que foram discutidos pelos vereadores de Cascavel foram o PL n°142/23, que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e PL n° 18/24, que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade de Cascavel. O texto que cria o Conselho do Meio Ambiente foi aprovado pelos vereadores, já o PL que trata do Conselho de Segurança, foi adiado por sessões.

Primeiro Emprego

Vereadores de Cascavel aprovaram, durante sessão ordinária realizada ontem (3), o programa “Meu Primeiro Emprego”, que pretende atender jovens de 16 a 24 anos, sem experiência profissional, para que sejam capacitados e inseridos no mercado de trabalho. Para participar do programa, os jovens precisam comprovar matrícula no ensino médio, superior, educação técnica ou certificado de conclusão escolar.

Novas viaturas

A Polícia Penal de Cascavel receberá na próxima quinta-feira (6), 22 viaturas do Governo do Estado do Paraná para reforçar a segurança nas unidades prisionais da região. O investimento ultrapassa os R$ 36 milhões e contempla, além das viaturas, a aquisição de 1.400 coletes balísticos para todos os policiais penais do Paraná.

Correção FGTS

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, marcou para 12 de junho a retomada do julgamento sobre a legalidade do uso da Taxa Referencial para correção das contas do FGTS. A discussão sobre o índice de correção das contas do fundo foi interrompida no ano passado, após pedido de vista feito pelo ministro Cristiano Zanin. Até o momento, o placar é de 3 votos a 0 para considerar inconstitucional o uso da TR para remunerar as contas dos trabalhadores.

Presidente TSE

A ministra do TSE e do STF Cármen Lúcia, tomou posse como presidente da Corte Eleitoral ontem (3). Cármen Lúcia substituirá o ministro Alexandre de Moraes, que completou o segundo biênio. Quem assumiu seu lugar na vice-presidência foi o ministro Nunes Marques, que também tomou posse ontem. Cármen Lúcia será responsável pela organização das eleições municipais de 2024.