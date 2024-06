Carnaval de Rua

A Câmara de Cascavel rejeitou o Projeto de Lei 43/23, que foi votado em segundo turno de votação na sessão de ontem (5). O projeto pretendia instituir o Carnaval de Rua como Evento Oficial de Cascavel. O texto foi rejeitado por 10 votos contrários e nove favoráveis. Na sessão de segunda-feira (3), o projeto havia sido aprovado em primeiro turno, no entanto, como o vereador Cleverson Sibulski e a vereadora Beth Leal não participaram da sessão de ontem, o placar mudou e o texto foi rejeitado.

Código de Posturas

A Câmara de Toledo realizou ontem (5), uma audiência pública para debater três propostas de mudanças na legislação que institui o Código de Posturas do Município de Toledo. Os projetos que deverão nortear o Código de Posturas tratam de assuntos como ocupação de passeios, limites de ruídos, criação de animais, entre outros.

Pedido de prisão

A Procuradoria Geral do Estado denunciou e pediu a prisão da presidente da APP-Sindicato, Walkiria Olegario Mazeto, após a entidade decidir manter a greve de professores no Paraná. A paralisação dos docentes ocorre devido à tramitação, aprovação e sanção do projeto de lei que terceiriza a gestão administrativa de 204 colégios estaduais. A PGE pediu ainda que a APP-Sindicato seja multada em R$ 100 mil, valor que deverá incidir desde a data de início da greve.

Greve professores

Um novo levantamento da Secretaria de Estado da Educação mostrou que 97% dos docentes da rede de ensino compareceram às salas de aula ontem (5), no terceiro dia de greve dos professores e funcionárias de escolas públicas estaduais do Paraná. Apesar da paralisação de parte dos professores, a Secretaria de Estado da Educação enfatiza que o cronograma de aulas está sendo mantido.

Lei sancionada

O governador do Paraná, Ratinho Junior sancionou ainda na noite de terça-feira (4) a Lei Estadual n° 22.006/24 que cria o programa Parceiro da Escola e permite a implantação em 204 unidades elegíveis da rede estadual. Ele foi aprovado na Assembleia Legislativa após muita polêmica.

Desoneração folha

O STF formou maioria de votos para confirmar a decisão do ministro Cristiano Zanin que suspendeu por 60 dias o processo que trata da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027. Em maio, o ministro atendeu ao pedido da AGU, chancelado pelo Senado, para suspender os efeitos de sua própria liminar contra a desoneração. A medida vai permitir o acordo no qual o governo e Congresso decidiram pela reoneração gradual dos setores a partir de 2025.

De quem é a frase?

Corre nas redes sociais, um áudio e vídeo de uma fala do vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva, durante o seu discurso no 1º Fórum de Planejamento e Desenvolvimento Territorial, que foi realizado em Cascavel na última semana. Renato inicia seu discurso com uma frase que atribui a Karl Marx. “Tem um ditado, se não me falha a memória, Karl Marx diz que o seguinte: que pensar não é uma tarefa fácil, por isso que poucos pensam.” No entanto, a reportagem apurou que a frase na verdade é de Henry Ford, empresário e engenheiro americano.