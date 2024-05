Campeonato de Futebol Suíço da AMC define o campeão

Na última terça (30), foi definido o novo campeão do campeonato de futebol suíço da AMC (Associação Médica de Cascavel). Quem esteve prestigiando a final, assistiu a uma partida emocionante, um jogo franco, com as duas equipes finalistas oferecendo um grande espetáculo esportivo. A AMC volta a reforçar o convite para participação dos profissionais e suas famílias participarem da associação e do próximo campeonato, oportunidade para passar momentos de descontração com familiares e amigos.

O campeão foi a equipe E5 ENGENHARIA, com EXXA IMÓVEIS ficando em segundo lugar. O terceiro colocado foi o ZORBA Lava Car.

Foto: Berit Press

Prepare-se para reviver os bons tempos na 1ª Retrôfest da AMC

Prepare-se para uma viagem no tempo com a chegada da 1ª Retrofest, organizada pela AMC. Marcado para o dia 18 de maio, às 21h, o evento promete trazer uma experiência única aos participantes, combinando nostalgia e diversão. Com um ambiente temático inspirado nas décadas passadas, a festa oferecerá “comida de boteco” e uma atmosfera animada, ideal para uma noite memorável.

Para o presidente da AMC, o médico Cristiano Mrogisnki, a RETRÔFEST, é uma forma de unir as pessoas em torno da entidade. O evento é uma realização do Departamento de Esportes, com apoio de toda diretoria. “Convidamos todo o pessoal da saúde, sócios ou não sócios para que participem. Todos são muito bem-vindos a nossa entidade”, completou.

Os ingressos estão à venda por apenas 50 reais, proporcionando acesso a uma celebração que promete ser um sucesso entre os amantes da música e da cultura retrô. Confirme sua presença até o próximo dia 10 pelo telefone (45) 99921- 0298.

Divulgação/AMC