Akyu Myasava segue arrecadando donativos

Mais jovem piloto a estar na pista do Autódromo Zilmar Beux neste fim de semana, quando Cascavel sedia a 2ª etapa da Stock Car Series e a 4ª etapa da Stock Car Pro, o cascavelense Akyu Myasava segue com sua campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Quem puder doar alimentos, roupas, água, fraldas, produtos e limpeza e outros itens, pode levar no Kartódromo Delci Damian, na região do Lago até o fim de semana.

Akyu diz que a arrecadação está acima das expectativas. “Estamos contentes com o envolvimento da população de Cascavel, com a participação dos kartistas e pilotos, muitos deles arrecadando com vizinhos, amigos e colegas de trabalho e levando ao posto de recebimento no kartódromo. Desde já agraço a todos”, diz Akyu que terça-feira e ontem passou a tarde recebendo as doações.