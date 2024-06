Ações Empresariais e Falências

A OAB Cascavel realizou, no último dia 13/06, uma reunião com a presença da Comissão de Direito Empresarial e Recuperação Judicial de Cascavel, do responsável pelo Cartório Distribuidor e da gestora da 4ª Vara Cível de Cascavel, bem como advogados e administradores judiciais. Em pauta esteve o fato de, a partir de 28/06, ações empresariais e de falências de 44 Comarcas do Oeste e Sudoeste, com a implantação da 4ª Vara Cível no Fórum de Cascavel.

Ações Empresariais e Falências II

Na reunião, houve alinhamento de práticas que auxiliem na distribuição de novas ações e na transferência de ações em andamento. Em breve, a OAB Cascavel divulgará um informativo a respeito da mudança. O objetivo é minimizar problemas e auxiliar diretamente a advocacia nesse processo relevante de alteração.

Certificado Digital

A OAB Cascavel tem realizado importantes parcerias em prol da advocacia, uma delas é para o Certificado digital, uma ferramenta que atende às necessidades específicas dos advogados, proporcionando autenticação em processos e documentos eletrônicos. A parceira da Subseção é a SI Certificadora e tem condições especiais, além de um atendimento em nível local otimizado. Para saber mais, basta acessar as redes sociais da OAB Cascavel.

Núcleo de Escritórios de Advocacia

No início de maio, a OAB Cascavel assinou um termo de parceria com a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) para criação do Núcleo de Escritórios de Advocacia. A ideia é fortalecer o Direito sob a ótica do empreendedorismo, pensando em rentabilidade, gestão de pessoas, procedimentos internos de rotina e atendimento qualificado e inovador ao cliente. No dia 28/05, ocorreu na sede da Subseção mais uma reunião com representantes da OAB Cascavel e da ACIC. O objetivo foi alinhar ações visando atingir as metas esperadas.

JAIOP

Para anotar na agenda: a 3ª JAIOP Integração Acadêmica está chegando (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná). Entre os dias 15 e 17 de agosto, a Comissão da Advocacia Iniciante realizará um evento imperdível para todos que estão começando sua jornada na advocacia. O evento será uma excelente chance de atualizar-se sobre as novas tendências da advocacia e fortalecer sua rede de contatos profissionais. Acompanhe as redes sociais da OAB Cascavel!