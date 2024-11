Vitória de Trump pressiona ainda mais o Governo Lula

Também é unanimidade que o resultado da eleição americana manda recados diretos ao Governo “Lula III”. O equilíbrio fiscal e o controle da inflação tem que ser prioritário para o governo que tem registrado índices como se estivesse em “plena pandemia”. A própria “grande mídia”, simpática ao governo petista, fez coro ontem (6), ao afirmar que a vitória avassaladora de Trump sobre Kamala Harris desaprovaram a política econômica de Joe Biden, além de conferirem o controle da Câmara e o Senado dos Estados Unidos a Trump.

Nas redes sociais, Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, lembrou que há quatro anos os americanos escolhera uma “mudança”, porém, “esses mesmo americanos voltaram às urnas” para reprovar a escolha anterior. Nogueira afirmou que, ao responder perguntas se a vida deles melhorou, se seu salário aumentou e sua casa está mais segura, elegeram Donald Trump como reposta: “Hoje os brasileiros já se fazem as mesmas perguntas. Qual resposta virá das urnas em 2026? Eu tenho um bom palpite”.

E o corte de gastos?

Ainda com a ressaca da eleição de Donald Trump, que obteve vitória mais que convincente, ao falar com jornalistas ao chegar ao Ministério da Fazenda, ontem (6), o ministro Fernando Haddad voltou a falar que as medidas de corte de gastos que estão sendo discutidas pelo governo devem ser anunciadas até o fim desta semana. Segundo ele, as “conversas estão concluídas” e, agora, será dada uma “devolutiva” a Lula sobre o que foi discutido. “Acredito que ontem [terça-feira] nós tenhamos terminado a rodada de reuniões pedida pelo presidente Lula com os ministros das pastas. O dia de ontem foi muito bom. Penso que concluímos todas as conversas”, disse Haddad.