Vereadores pedem retorno do atendimento 190 em Cascavel

Cascavel - Os vereadores de Cascavel aprovaram, por unanimidade na sessão de ontem (17), uma moção encaminhada à Secretaria Estadual de Segurança Pública, solicitando que as ligações para o serviço de emergência 190, feitas por moradores da região, sejam atendidas diretamente no 6º Batalhão de Polícia Militar de Cascavel. Atualmente, as chamadas são direcionadas para uma central em Curitiba e, posteriormente, repassadas às equipes locais, o que, segundo os parlamentares, estaria dificultando o atendimento rápido e eficiente das ocorrências.

Cascavel - Com índice de reprovação do seu governo cada vez maior e a sua popularidade em queda vertiginosa, o presidente Lula pretende anunciar, hoje (18), a proposta de projeto de lei para ampliar a faixa de isenção do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) até R$ 5 mil. E para compensa a renúncia […]

Eficiência

De acordo com a alegações dos vereadores, a centralização de ligações em uma central do 190 em Cascavel garantiria que os chamados fossem atendidos por profissionais familiarizados com a região, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a eficácia das operações policiais. Além disso, os atendentes locais poderiam acionar mais rapidamente os policiais em serviço na área de ocorrência, otimizando os recursos da PM. Caso haja dificuldades para alocar efetivo suficiente para a central do 190 em Cascavel, a moção sugere que sejam convocados policiais da reserva ou, alternativamente, contratados civis qualificados para desempenhar a função.

Central em Curitiba

A reportagem do O Paraná entrou em contato com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para entender o motivo de as ligações estarem concentradas em Curitiba. Em nota, Polícia Militar do Paraná informou que “o atendimento centralizado visa melhorar e padronizar as ações em todo o estado. Toda a seleção é feita por uma equipe especializada em telecomunicações. A ação já ocorre em um terço do Estado como Curitiba, Região Metropolitana, Litoral e diversos municípios do interior”.