Sem servidores, Jucepar fica fechada e Prefeitura de Cascavel convoca reunião

Cascavel - Quem foi à Prefeitura de Cascavel nos dois últimos dias notou que o posto da Jucepar (Junta Comercial do Paraná) estava fechado. Isso porque, a agência teve os atendimentos suspensos devido à falta de servidores. A situação acabou causando transtornos para contadores e empresários da região, já que o posto atende diversos municípios. De acordo com o Sincovel (Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e Região), sem o suporte local, os profissionais do setor precisam recorrer à sede em Curitiba, o que tem gerado atrasos e dificuldades no andamento dos processos contábeis, já que dependem de telefonemas e resposta em “chats”.

A situação tem gerado reclamações entre contadores que relataram à reportagem do O Paraná que a unidade está sem atendimento há pelo menos dois dias. O Sincovel confirmou o problema e explicou que a situação se agravou após a exoneração de um servidor no dia 31 de dezembro de 2024 e que desde 10 de fevereiro, a única funcionária restante entrou em período de férias, desta maneira, o posto ficou inoperante.

A presidente do Sincovel, Ionara Boaroli de Bortoli, disse à reportagem que o sindicato realizou reuniões no mês de janeiro com representantes da Prefeitura para discutir a necessidade da manutenção do posto da Jucepar na cidade. Ela anda lembrou que em gestões anteriores, houve esforços para garantir o funcionamento da unidade, compromisso que também consta no plano de governo do atual prefeito, Renato Silva.