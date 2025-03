Ratinho Junior defende anistia a presos do 8 de janeiro, mas não irá às manifestações

Curitiba – O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), não participará do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo (16). Apesar da ausência, Ratinho defende uma revisão das penas aplicadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023 “Não vou [ao ato no Rio]. Nunca fui a esses eventos. Acho que a anistia tem que ser revista, tem gente injustiçada. Mas não vou”, declarou o governador ao jornal Valor Econômico.

Postura moderada

Desde 2018, Ratinho Junior tem adotado uma postura moderada diante da polarização política no país, evitando a participação em manifestações semelhantes à que será realizada no dia 16. Essa posição tem gerado críticas de setores mais radicais do bolsonarismo. Na mesma entrevista ao Valor Econômico, o governador afirmou que percebe um desgaste da polarização política, o que pode abrir espaço para candidatos de perfil mais moderado na eleição presidencial de 2026.

Ratinho tem repetido que não discute ideologia, mas, sim, metodologia de trabalho. Essa abordagem ficou evidente nesta semana, durante sua passagem por São Paulo. Questionado pela Folha de S. Paulo sobre a declaração do presidente Lula, que afirmou ter colocado uma “mulher bonita” na articulação política para melhorar a relação com o Congresso, em referência à ministra Gleisi Hoffmann, Ratinho minimizou a fala. “Talvez tenha sido uma tentativa de elogio. Não vejo maldade nisso”, disse.