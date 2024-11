Prefeitura de Cascavel: equipe de transição ajusta detalhes da mudança de gestão

POLÍTICA Entenda o pacote de R$ 70 bi de Haddad que frustrou o mercado; dólar fechou a R$ 5,989

Na expectativa do anúncio do pacote de corte de gastos, na quarta-feira (27), o dólar comercial fechou com alta recorde de R$ 5,91. Ontem (28), mesmo com as explicações de ministro do governo petista, o dólar renovou o recorde, fechando a R$ 5,989. Durante a quinta-feira, a moeda americana bateu R$ 6,003. Esta foi a […]