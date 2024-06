Pesquisa VoxData mostra Edgar e Pacheco consolidados nas primeiras posições 

A pesquisa devidamente registrada no Tribunas Superior Eleitoral – TSE e que levantou dados sobre a intenção de voto de 780 eleitores cascavelenses mostra solidez do nome do deputado Marcio Pacheco que segue firme na 2ª colocação. Se as eleições fossem hoje, Marcio Pacheco com 26,1% das intenções de voto estaria na disputa de 2º turno, enfrentando Edgar Bueno que aparece com 30% das intenções de voto.

A pesquisa também mostra que, em uma eventual disputa de 2º turno, Marcio Pacheco com 44,2 pontos percentuais, venceria Edgar Bueno que aparece 42,1% das intenções de voto.

Já se o adversário fosse Renato Silva, o deputado Marcio Pacheco também teria vantagem na intenção de voto: Pacheco 42%, Silva 39,4%.

Os dados do levantamento espontâneo (quando não são citados nomes) o número de eleitores indecisos se divide entre os que “não sabe/não respondeu” com 59,5% e “Nenhum/Branco/Nulo” com 2,1%.

Já no levantamento estimulado (onde são citados os nomes dos pré-candidatos) o número de indecisos fica na casa dos 6%. Bueno segue liderando com 30%, Pacheco com 26,1% e Silva em terceiro com 22,8% das intenções de voto.

No cenário estimulado também aparecem Henrique Mecabô com 5,2%, Fernando Mantovani com 4,9%, Lilian Porto com 3,2% e Coronel Lee com 1,8%.

As eleições municipais terão o 1º turno realizado no dia 06 de Outubro. Já o 2º turno é previsto para 27 de Outubro.

Dados da pesquisa

A pesquisa realizada pelo Instituto VOXData está registrada na Justiça Eleitoral sob o número Nº PR- 04266/2024. Ela foi realizada, de maneira presencial, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2024, com 780 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%.

Crédito: Divulgação