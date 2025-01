Informe da Redação

“8 de janeiro” esvaziado

Paraná - O ato convocado pela esquerda para marcar os dois do ‘8 de janeiro de 2023’ aconteceu como o previsto: sem apelo popular e com a presença de petistas, ministros do STF e comandantes das Forças Armadas convocados por Lula. A cúpula do Congresso Nacional, como adiantado pelo coluna, não compareceu ausente. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não foram ao ato da esquerda, a exemplo dos seus possíveis sucessores: Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP). O ato convocado “em defesa da democracia” aconteceu em meio a críticas contundentes à falta do “devido processo legal” aos acusados, presos e condenados pelo 8 de janeiro e a revolta dos advogados de defesa por não terem acesso aos autos.

Convite

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), para a sua posse no dia 20. Pelo X (ex-Twitter), Bolsonaro escreveu: “Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, Donald Trump, convite para a sua posse e de seu Vice Presidente, J. D. Vance, no próximo dia 20 de janeiro Agradeço a meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump”.

Autorização

No mesmo post, Bolsonaro informou que seu advogado, Paulo Bueno, “já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender este honroso e importante evento histórico”. Bolsonaro teve seu passaporte retido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024 por suspeita de tentativa de golpe e envolvimento no “8 de Janeiro”.