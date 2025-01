Informe da Redação

“8 de janeiro esvaziado”

A convocação para o “ato em defesa da democracia”, nesta quarta-feira, 8 de janeiro, deve contar apenas com os “convocados” do governo e militantes da esquerda, sem força ou apelo popular. Os atuais presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), bem como os candidatos mais fortes para as sucessões, deputado Hugo Mota (Republicanos) e senador Davi Alcolumbre (União Brasil), também não têm previsão de prestigiar as “festa da esquerda”. A partir das 9h30, na Praça dos Três Poderes, o ato de Lula quer marcar os 2 anos da invasão e depredação do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto. Comandantes das Forças Armadas, porém, convocados por Lula participarão do ato.

Pimenta fora

Como já anunciado, Paulo Pimenta não faz mais parte do primeiro escalão do Governo Lula 3. Ele se despede do comando da Secom hoje no ato oficial (da esquerda) sobre o 8 de janeiro. Sem expressão no governo e com ações de pouco impacto positivo na imagem de Lula (em queda em todas as pesquisas), Pimenta passa o bastão para o marqueteiro Sidônio Palmeira que terá “carta branca” para ajustar a comunicação do governo petista.

Leilão anulado

O TCU (Tribunal de Contas da União) suspendeu ontem (7) o leilão da ponte internacional São Borja – Santo Tomé, que liga Brasil a Argentina, por indícios de irregularidade. O ministro Walton Alencar Rodrigues concedeu a decisão cautelar após pedido da Ponta Negra Soluções Logísticas e Transportes, uma das interessadas no certame. Foram apontadas três pontos na argumentação para a suspensão: critérios de qualificação técnica insuficientes; divergências nos dados de tráfego; falta de reabertura do prazo para propostas.