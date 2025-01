Informe da Redação

“Lugar de prefeito é na rua”

Paraná - O primeiro dia útil da gestão do General Silva e Luna à frente da Prefeitura de Foz do Iguaçu começou com ações práticas e uma mensagem clara: a administração pública será marcada pela proximidade com a população e pela atenção às demandas da cidade. Às 7h20, ontem (2), Silva e Luna, secretários e assessores participaram de um café da manhã com trabalhadores da concessionária Vital Engenharia e servidores públicos que atuam na limpeza e manutenção urbana. “Lugar de prefeito é nas ruas da cidade, não é dentro do seu gabinete, mas em contato direto com a população”, disse. A atividade marcou o início de um grande mutirão de limpeza, que integra o plano emergencial da nova gestão para atender as demandas acumuladas após as festas de fim de ano.

Nota Paraná

O Nota Paraná distribuiu mais de R$ 385 milhões ao longo de 2024, entre prêmios sorteados e créditos do ICMS devolvidos aos consumidores participantes. Esse é o maior valor entregue nos últimos cinco anos. O resultado é um marco do programa de consciência fiscal, que completa 10 anos em 2025. Coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda, o Nota Paraná é a segunda maior iniciativa do tipo no país, atrás apenas do Nota Paulistana, e uma referência para outros estados.

4,1 milhões

Atualmente, o Nota Paraná conta com cerca de 4,1 milhões de usuários cadastrados. Dos R$ 385 milhões entregues, R$ 325 milhões se referem apenas aos créditos do ICMS, que são devolvidos a todos os consumidores com base no faturamento das empresas, no volume de compras e no recolhimento do imposto. O valor é 8,2% maior do que o que foi entregue em 2023. Esses valores podem ser transferidos pelos usuários para suas contas correntes ou usados para pagar o IPVA. Neste ano, foram usados R$ 6.298.201,62 no tributo — benefício aproveitado por 88.721 pessoas.