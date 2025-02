Depois criticar prefeitos, Lula diz que sucesso do Governo ‘depende’ deles

Brasil - Em mais uma sequência de declarações desastrosas, o presidente Lula (PT) deixou milhares de prefeitos e prefeitas do Brasil revoltados. “Você chega em uma cidade e pergunta: ‘Prefeito, como é que está a educação?’ [Ele responde]: ‘Está maravilhosa, a educação aqui é fantástica’. ‘Prefeito, como é que está a saúde?’ ‘A saúde aqui é fantástica’. Aí você pergunta: ‘Seu filho estuda nessa escola fantástica?’ [E a resposta é]: ‘Não’. O filho dele está em uma [escola] que não presta, particular”, disse o presidente em cerimônia no Palácio do Planalto, na segunda-feira (10), durante a entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

E continuou: “Aí você pergunta: ‘Você se atende no pronto-socorro que você acha que é espetacular?’ [O prefeito diz]: ‘Não, meu filho, eu levo em outro lugar’. Então, esse país não vai dar certo nunca. Esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E [a classe média] só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar”.

Lula no Sírio

Nas redes sociais, milhares de usuários cobraram a fala de Lula. Apesar de criticar os prefeitos, Lula busca atendimento “preferencialmente” no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Vale lembrar que em dezembro de 2024, Lula foi levado a São Paulo para drenar um hematoma na cabeça, causado por uma queda. Ele ficou internado entre os dias 9 e 15 de dezembro no Sírio-Libanês. A equipe médica do presidente é comandada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, conhecido por atender autoridades e celebridades. Kalil atendeu os ex-presidentes Michel Temer (MDB), Dilma Rousseff (PT), Fernando Collor (PRTB) e José Sarney (MDB), todos atendidos no Sírio-Libanês ou no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Lula repetitivo

Lula fez a mesma crítica no evento de credenciamento do Instituto de Matemática Pura e Aplicada como Instituição de Educação Superior, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2023:

“Muitos governantes não conhecem, porque os filhos deles não estudaram na escola que ele diz que é boa. Você chega a um prefeito e pergunta: ‘Como é a educação municipal na sua cidade?’ Ele diz: ‘Extraordinária, fantástica’. ‘Teu filho estuda nela?’, ele responde: ‘Não’”. Lula

Sobre saúde foi a mesma coisa: “‘Como é a saúde na sua cidade?’, ele responde: ‘Extraordinária, fantástica’. ‘Você vai ao médico aqui?’ e o governante responde ‘Não’”. E completou: “As pessoas que não precisam do serviço público acham maravilhoso cortar gastos”.

Sem prefeituras “a gente não consegue construir a casa forte”

Já na terça-feira (11), na abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo governo federal em Brasília, Lula foi mais amistoso, e disse que o governo quer fortalecer a parceria com as prefeituras do país para que os programas federais cheguem, de fato, aos cidadãos. Portanto, Lula reforçou que nenhum prefeito será discriminado em razão do partido político e que as políticas são feitas para “o povo da cidade”.