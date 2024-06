Convênio da Trincheira do Cascavel Velho será assinado nesta semana

Um dos pontos mais críticos da mobilidade urbana de Cascavel, o trecho no perímetro urbano da BR-277 que liga os bairros Pacaembu ao Cascavel Velho, no chamado “Trevo da Portal”, pode estar perto de ser resolvido. O gargalo é antigo e a demanda da população para a construção de uma trincheira (viaduto) no local já é reivindicada desde 2010.

Em 2023, o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) iniciou a discussão sobre o projeto executivo da obra. Depois de finalizado o projeto, o mesmo foi encaminhado ao DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e aprovado. Agora, segundo o próprio DER, o Órgão deverá solicitar a formalização do convênio para realizar a licitação e posteriormente a construção da obra.

O anúncio do convênio foi realizado na última sexta-feira (14), pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, que esteve em Cascavel para a inauguração do Sesc Hotel Fazenda, disse, na oportunidade, que já havia determinado ao secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, a realização do convênio para a execução do projeto. “Já determinei ao secretário Sandro Alex, da Infraestrutura, que a gente possa fazer o convênio e fazer esta obra e resolver o problema para a cidade”.

Nesta segunda-feira (17), o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, falou sobre a construção da trincheira. Segundo Paranhos, a obra vai ligar as Ruas Munique, no Bairro Cascavel Velho à Rua Valdemar Casagrande, na região do Lago Municipal. Pelo projeto, para a execução da obra, a BR-277 deve ser elevada para que a trincheira possa ser construída, assim como a ligação das ruas e as alças de acesso.

De acordo com Paranhos, a obra será financiada a fundo perdido pelo Governo do Paraná e deverá custar cerca de R$ 20 milhões aos cofres públicos. “Conseguimos desenrolar esta demanda. Desejo antigo dos moradores do bairro Cascavel Velho. Temos o projeto pronto o que facilitou a conversa com o governador Ratinho Júnior, na última sexta-feira. Relatei a ele os problemas que temos, inclusive com o Trevo da Portal, que de Guarapuava a Foz é o ponto mais perigoso, da rodovia. Amanhã (terça-feira, 18) estarei em Curitiba na Secretaria de Infraestrutura para assinar o convênio e dar inicio a licitação. Esta obra é justificável e necessária pelo grande fluxo de pessoas que moram na região do Bairro Cascavel Velho e que todos os dias precisam cruzar a rodovia e se deslocar para as sua atividades. Além disso, foi uma obra muito estudada no Plano Municipal de Mobilidade Urbana”, afirmou Paranhos.

Ainda de acordo com o prefeito de Cascavel, “a obra deve começar imediatamente após a escolha da empresa que vai executar, via licitação, o que deve ocorrer em 60 dias. Após isso, teremos o prazo de 90 a 120 dias para ser iniciada”.