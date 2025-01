Com força das eleições de 2024, direita estuda possibilidades para 2026

Paraná - Com a posse dos novos prefeitos que consolidou o crescimento da força da direita no cenário político nacional após a disputa das eleições municipais em outubro de 2024, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já fazem projeções na busca de possibilidades de um nome para disputa presidencial em 2026 diante da inegibilidade da sua maior liderança. Entre as possibilidades já desenhadas, estaria a formação de uma chapa com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), candidato a presidente, e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), na vice.

A favor de Ratinho Junior estão, por exemplo, a conquista de 164 das 399 prefeituras do estado, incluindo a capital Curitiba e cidades com grande potencial eleitoral como Cascavel. Além disso, as pesquisas de aprovação da sua segunda gestão estão com bons níveis de aprovação pelas obras de infraestrutura e também a agenda de privatizações e modernização da estrutura da administração estadual.

Partidos de direito e centro-direita avaliam o potencial de Ratinho Junior, filho do apresentador Ratinho do SBT, em conquistar a simpatia do eleitorado do Nordeste onde nomes como Tereza Cristina (PP), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresentam maior dificuldade.

Segundo a colunista Débora Bergamasco, da CNN Brasil, Michelle Bolsonaro não será candidata ao Senado pelo Distrito Federal, mesmo com grande possibilidade de eleição, abrindo vaga para aliados estratégicos com a deputada Bia Kicis (PL-DF) ou para o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).