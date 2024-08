Cenário definido: Agora é esperar o registro das candidaturas até o dia 15

Cascavel – Terminou ontem (5) o prazo que todos os partidos e federações realizassem suas convenções para escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores que irão disputar as eleições municipais de 2024 em outubro. Em Cascavel, a maioria das siglas chegou às convenções com os principais nomes definidos, tornando o evento uma espécie de celebração para confirmação das candidaturas e coligações.

Pelo calendário eleitoral deste ano, após as convenções, os partidos têm até 15 de agosto para protocolar o registro de todas as candidaturas. Quando o cenário eleitoral de Cascavel começou a se desenhar em maio, oito nomes estavam no páreo: Edgar Bueno (PSDB), Marcio Pacheco (PP), Renato Silva (PL), Professora Liliam (PT), Henrique Mecabô (Novo), Fernando Mantovani (MDB), Rafael Brugnerotto (REDE) e Coronel Lee (Agir). Agora, apenas quatro seguem na disputa.

Liliam e Monica

As primeiras candidaturas homologadas foram da Professora Liliam (PT) à prefeita e Monica Silveira (PCdoB) à vice-prefeita de Cascavel. A chapa composta apenas por mulheres é inédita em uma eleição majoritária em Cascavel. Liliam é professora universitária e foi eleita como vereadora de Cascavel nas eleições de 2020, sendo a segunda vereadora mais votada com 2855 votos.

Monica Silveira é professora da rede municipal de ensino e já foi conselheira tutelar por 8 anos. Monica já foi candidata à vereadora em Cascavel no ano de 2016, conseguindo conquistar 1.278 votos, mas não se elegeu.

Renato e Mecabô

A segunda candidatura homologada para Prefeitura de Cascavel foi a de Renato Silva (PL) e Henrique Mecabô (Novo). Inicialmente, ambos eram pré-candidatos a prefeito, no entanto, durante a última semana na convenção partidária do PL de Cascavel, Renato anunciou Mecabô como seu pré-candidato a vice após um longo período de negociações.

Atual vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva ocupou o seu primeiro cargo em 1982, ao se eleger vereador, sendo reeleito em 1987. Em 1998, foi candidato a deputado federal, mas não se elegeu. Porém, como suplente ocupou uma vaga na Câmara dos Deputados de 23 de fevereiro a 29 de outubro de 2000. Em 2020 Renato se elegeu vice-prefeito na chapa que reelegeu Leonaldo Paranhos. Em 2022, Renato Silva concorreu à Câmara dos Deputados e, apensar de 36.581 votos, não se elegeu.

Henrique Mecabô é economista e cientista político. Ele atuou no Banco Central do Canadá e agências do Governo Americano. No pleito de 2022, foi candidato a deputado federal pelo Novo, sendo sua primeira disputa eleitoral, somando 27.651 votos.

Pacheco e Mantovani

Apesar da pré-candidatura de Marcio Pacheco ter sido homologada na última terça-feira (30) pelo Progressistas, o pré-candidato à vice-prefeito só foi conhecido no sábado (3), durante a convenção do MDB, que indicou o empresário Fernando Mantovani (MDB). Mantovani também era pré-candidato a prefeito, porém, após os movimentos para o retorno de Romulo Quintino ao PL e o alinhamento de Mecabô com Renato, as articulações levaram Mantovani à composição com Marcio Pacheco.

Pacheco é policial federal e deputado estadual. Ele ingressou na política em 2012, quando foi eleito vereador de Cascavel. Em 2014, foi eleito deputado estadual, se reelegendo em 2018. Em 2022, assumiu o terceiro mandato como deputado estadual. Pacheco disputou às eleições municipais de Cascavel em 2016 e 2020, perdendo as duas para Leonaldo Paranhos.

Fernando Mantovani é empresário do ramo imobiliário e será sua primeira disputa eleitoral.

Edgar e Suely

Edgar Bueno (PSDB) teve seu nome homologado na convenção do PSDB ainda na sexta-feira (2). A pré-candidata à vice-prefeita de Edgar foi conhecida no final da tarde de ontem (5): Suely Frare foi indicada pelo União Brasil. Bueno tem 75 anos e iniciou sua a carreira política em 1992 quando concorreu ao cargo de prefeito de Cascavel, ficando em terceiro lugar. Em 1994, foi eleito deputado estadual do Paraná. Em 2000, venceu a eleição para a prefeitura de Cascavel. Em 2004 disputou a reeleição, porém foi derrotado por Lísias Tomé. Em 2008, concorreu novamente à prefeitura e venceu, assumindo o segundo mandato. Em 2012, Edgar se reelegeu para o seu terceiro mandato frente à Prefeitura de Cascavel.

A pré-candidata à vice-prefeita de Edgar Bueno, Suely Frare é empresária e participará de uma eleição pela primeira vez.

Fotos: Assessorias/Arquivo O Paraná