Após cirurgia, Bolsonaro tem quadro clínico estável, diz boletim

CONFIRA

Agenda Legislativa discute doenças raras, classificação do tabaco e controle de contas municipais

Brasil - Debates sobre doenças raras, classificação do tabaco e homenagens estão na pauta da Assembleia Legislativa do Paraná durante a Semana Santa. As audiências públicas e sessões solenes integram a programação, juntamente com as sessões plenárias e reuniões de comissões. A agenda começa com o debate sobre a transição da Criança para o Adulto […]