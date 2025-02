Ex-policial penal é condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato de Marcelo Arruda

Paraná - O ex-agente penal Jorge José Guaranho foi condenado pelo Tribunal do Júri de Curitiba a 20 anos de prisão em regime fechado. A sentença ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (13), após extenso julgamento que iniciou na terça-feira (11), na capital paranaense.

Guaranho era réu pelo assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda, crime que aconteceu em 9 de julho de 2022. A vítima morreu baleada, durante a comemoração de seu aniversário de 50 anos. O autor do crime, desconhecido da família, invadiu a festa temática, que fazia uma homenagem ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores.

Julgamentos adiados

O julgamento, que originalmente ocorreria em Foz do Iguaçu, onde o crime aconteceu, mudou para a capital paranaense após pedido de desaforamento feito pela defesa do réu. O caso deveria ter sido analisado no dia 4 de abril de 2024. No entanto, o julgamento foi suspenso após os advogados de Guaranho abandonarem o plenário. Eles protestavam contra uma série de pedidos negados pelo juízo.