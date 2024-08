Morte no escritório

Um crime rodeado de mistérios assombra a classe advocatícia de Brasília e é tratado com muito sigilo pela Polícia Civil, cuja 3ª DP que investiga o caso: a morte do advogado baiano Ubaldino Marques Jr, de 52 anos, que, segundo relatos, teria sido espancado dentro do próprio escritório. Seu corpo foi encontrado na sala num condomínio empresarial no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) dia 18 de julho. Segundo a polícia, a morte teria ocorrido entre o dia 12, às 10h, e o dia 18, às 16h. Aí começam as situações estranhas. Solitário em Brasília, Ubaldino estaria morando dentro do escritório. Seu corpo chegou lacrado à terra natal Itabuna (BA), onde, segundo notícias locais, a família descobriu nele vários hematomas, ferimentos nas mãos e nariz, contrariando informes extraoficiais de que teria sido vítima de infarto. A Polícia analisa os vídeos do circuito de TV do prédio. Em contato com a Coluna, a PCDF informou que não pode dar detalhes, mesma resposta da administração do condomínio. As seccionais da OAB do DF e Bahia informam que acompanham as investigações pela comissão de prerrogativas e cobram rigor na apuração.

Que choque

Terminou na quarta (28) o prazo para que a Eletrobras informasse aos seus credores que o presidente da companhia Ivan Monteiro é alvo de uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários. Monteiro é suspeito de envolvimento em supostas irregularidades nos registros contábeis e nas demonstrações financeiras durante o período em que integrou o Conselho de Administração do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB).

Trio parada dura

Na terça, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha trabalhos de reconstrução após danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, se reuniu para fazer panorama da situação. Apenas três dos 31 deputados da bancada compareceram: Marcel van Hattem (NOVO), Pompeo de Mattos (PDT) e Bohn Gass (PT).

Brasil-China

O relator do acordo que elimina a dupla tributação entre Brasil e China, deputado Rodrigo Valadares (União-SE), é um dos líderes da Frente Parlamentar Brasil – Taiwan. No seu parecer, pela aprovação, há mais ressalvas que soluções. Desse jeito, o texto emperra na Comissão de Finanças e Tributação justamente nos 50 anos de relações bilaterais entre os países. A China é, há anos, o maior parceiro do Brasil.

Ganharam tempo

O chanceler Mauro Vieira vai falar à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dia 10 de setembro. No dia 11, será a vez do assessor especial da Presidência, Celso Amorim. Foi acordo com os deputados para não serem convocados. Já no Senado, a dupla aparecerá rápido, onde Renan Calheiros controla a comissão e poderia azucrinar o Governo barrando sabatinas importantes.

Biodiversidade

Um grande salto para a ciência. Pesquisadores descobriram três novas espécies botânicas no País após expedição na região da Mantiqueira e na Chapada dos Veadeiros, ambas em Goiás, sob a coordenação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O grupo do Projeto Pró-Espécies também catalogou 10 espécies com risco de extinção na flora. Em breve a descoberta será publicada em periódico científico.