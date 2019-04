Vereador denuncia água parada em subestação

O vereador Celso Dal Molin (PR) denunciou ontem a permanência de uma subestação da Sanepar com água parada e largas de mosquito. A vistoria foi realizada semana passada, quando o parlamentar gravou vídeos revelando a condição dos depósitos.

Dal Molin acionou equipes de endemias, que coletaram amostras para verificar se as larvas são do mosquito Aedes aegypti. O parlamentar chegou a ser impedido de entrar na subestação. “Disseram que eu não poderia entrar, mas, na condição de vereador, fiz a vistoria e constatei a água parada. Não é possível aceitar que gastem tanto com os mutirões, a população faça sua parte e a Sanepar deixe esses espaços da forma que está”, reclama.

A situação era alvo de reclamação de moradores havia mais de 20 dias, segundo o vereador, que entrou em contato com o diretor regional da Sanepar, Renato Bueno, informando que providências seriam tomadas. Vistorias serão feitas nos próximos dias pelos parlamentares para averiguar se houve a limpeza da área.

Outro lado

Por nota, a Sanepar informa que um dos reatores da Estação de Tratamento de Esgoto da região oeste da cidade está passando por processo de reformas. A Sanepar licitou as obras, mas a empresa abandonou o serviço. E agora executa os atos administrativos para cancelar o contrato e abrir novo processo licitatório. No local tem um tanque aberto que acumula água da chuva. Mas garante que são tomados os cuidados necessários.

A equipe de endemias da Secretaria da Saúde de Cascavel esteve no local com o vereador Celso Dalmolin e não constatou a presença de larvas ou do mosquito transmissor da dengue.

Reportagem: Josimar Bagatoli