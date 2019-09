Para saber mais sobre a reforma tributária que vem por aí, o Corecon (Conselho Regional de Economia) promove na próxima segunda-feira (16) o Seminário Reforma Tributária e Impactos nos Estados e nos Municípios, no miniauditório da UTFPR, em Curitiba. As inscrições são gratuitas. As vagas devem ser reservadas pelo e-mail eventos@coreconpr.gov.br.