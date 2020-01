Varejo paranaense acumula alta de 3,2% até novembro, abaixo de 2018

Curitiba – O varejo paranaense acumulou alta de 3,21% no período de janeiro a novembro de 2019, conforme dados da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná). Essa prévia indica que o comércio deve fechar o ano que passou com crescimento, demonstrando retomada da economia. Apesar de positivo, o índice é bem menor que o registrado no mesmo período de 2018 (6,56%).

Os setores com maior elevação nas vendas foram lojas de departamentos, com 25,38%, concessionárias de veículos (6,8%), combustíveis (6,69%) e óticas, cine-foto-som (6,05%).

Em relação a outubro, o varejo paranaense cresceu 2,65%, também puxado pelas lojas de departamentos (33,32%) e por vestuário e tecidos (12,76%). Já na comparação com novembro de 2018, houve acréscimo de 5,55% no faturamento das lojas do varejo, especialmente nos setores de combustíveis (17,57%), lojas de departamentos (16,72%) e concessionárias de veículos (13,18%).

Análise regional

No acumulado do ano, a região sudoeste despontou no quesito vendas, com alta de 10,6% em relação ao mesmo período de 2018. As concessionárias de veículos, que incluem desde automóveis a implementos agrícolas, foram as principais responsáveis por esse resultado na região, com aumento de 22,6% nas vendas, além das lojas de departamentos (12,2%) e materiais de construção (7,4%).

O comércio de Curitiba e Região Metropolitana cresceu 5,04% no acumulado de janeiro a novembro, seguido pela região oeste (2,76%), por Ponta Grossa (2,29%), Londrina (0,57%) e Maringá (0,41%).

Formação de estoques

Outro dado trazido pela pesquisa da Fecomércio é referente à formação de estoques. No acumulado de janeiro a novembro os lojistas aumentaram as compras de mercadorias e insumos em 5,54%.