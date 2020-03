Unioeste suspende aulas em todos os câmpus

O reitor Alexandre Webber anunciou há pouco a suspensão de aulas da Unioeste a partir da noite de hoje (16). A medida vale para todos os câmpus da instituição.

Um comitê foi formado, com técnicos e especialistas, para fazer monitoramento diário de ações e reavaliação de cenários internos e externos.

Confira a nota da Unioeste:

COVID-19: Unioeste determina suspensão de atividades acadêmicas

Em reunião entre os diretores dos cinco campi da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, em conjunto com representantes dos sindicatos Adunioeste e Sinteoeste e direção do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Huop, determinou a suspensão das atividades acadêmicas de graduação e pós-graduação a partir de hoje (16) pelo período inicial de 14 dias.

Durante a tarde, a Comissão Interna de Contingência formada pela universidade se reunirá para determinar detalhes técnicos, como a disponibilidade de atividades administrativas essenciais.

A Comissão Interna de Contingência está formada para acompanhar dia-a-dia a situação, tendo em vista que o Hospital Universitário é o ponto de referência para o recebimento de pacientes da região. Sendo assim, somam-se esforços para o pleno funcionamento do Huop.

