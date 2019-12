Tributo à Cidadania: Ainda dá tempo de você ajudar

Reportagem: Milena Lemes

Você sabia que é possível fazer com que parte do seu IR (Imposto de Renda) fique em Cascavel? Para incentivar a ideia, a campanha Tributo à Cidadania foi lançada mais uma vez pela Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), em parceria com o IDM (Instituto Décio Mertz), o Sincovel, o Sescap e o CRC/PR. Pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto para projetos que são desenvolvidos no próprio município.

De acordo com o contador e consultor de terceiro setor William Fischer Júnior, com base em anos anteriores, a estimativa é de que o potencial de contribuição em Cascavel seja de R$ 12 milhões, que poderiam ser revertidos diretamente para projetos de ação social, cultural, de esporte e de tratamento de doenças graves. “Esse valor é uma estimativa que temos em relação ao potencial de contribuintes do imposto de renda, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, com base nas informações gerais de arrecadação de impostos da Receita Federal”, explica.

William atenta para a diferença entre os projetos: “A diferença entre o FIA [Fundo da Infância e Adolescência] e o Fundo do Idoso é que eles têm um conselho que faz a gestão do dinheiro e as pessoas destinam por meio do site da prefeitura. Para as demais entidades, as pessoas devem entrar em contato com a Acic, e lá tem a lista das entidades”. Nesses casos, a destinação é feita por transação bancária, até o dia 30 deste mês nos bancos, ou até o dia 31 pela internet. Já a declaração do imposto pode ser feita até abril de 2020.

As pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido para o FIA, o Fundo do Idoso, da Cultura e do esporte e até 1% para o Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) e para o Pronas (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência). Para destinar é preciso utilizar o modelo de declaração de imposto completo.

Já as pessoas jurídicas, que trabalham com lucro real, podem doar até 1% para o FIA, o Fundo do Idoso, o de Esporte, para o Pronon e para o Pronas. Para a Cultura é possível destinar até 4%. “Tem essa opção de dividir os recursos e escolher quais entidades quer ajudar”, explica William.

Quem precisar de orientações de como destinar os recursos pode entrar em contato pelos telefones (45) 3222-2112 (IDM/BWA) e 3321-1432 (Ana Cláudia), na Acic.