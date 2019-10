Traiano promulga a reposição salarial dos servidores estaduais

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), promulgou nessa quarta-feira (2) projetos aprovados pelos deputados, que concedem reajuste de 4,94% para os servidores públicos estaduais do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e da Assembleia.

A promulgação do reajuste foi feita por Traiano porque o governador Carlos Massa Ratinho Junior, devido a restrições orçamentárias, devolveu à Assembleia os projetos de reajuste aprovados pelos deputados sem sanção nem veto. A praxe, nesses casos, é de que o presidente da Assembleia promulgue em 48 horas.

”É uma satisfação atender a demanda dos funcionários. Essa conquista é resultado de um esforço que envolveu toda a Mesa Diretora da Assembleia”, destacou Traiano. Representantes dos funcionários do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e da Assembleia agradeceram as gestões que resultaram na concessão desse reajuste.

Os aumentos promulgados por Traiano estabelecem a reposição integral da inflação para os funcionários servidores, com pagamento retroativo a maio de 2019. Para os servidores do Executivo a Assembleia aprovou o projeto do governo que prevê reposição de 5,08%, com o pagamento de 2% em janeiro do ano que vem; 1,5% em janeiro de 2021 e mais 1,5% em janeiro de 2022.