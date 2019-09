Terminal tem aditivos de obras e pagamentos

Reportagem: Josimar Bagatoli

Passados seis meses do início da obra do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Cascavel, alterações no projeto estão em análise pela Secretaria de Obras. Em aberto há aditivos de serviços e também de materiais complementares para execução – ambos em análise. “Situação normal e comum em grandes obras até por se tratar de uma obra já iniciada e com intervenção de demolição”, explica o diretor da Secretaria de Obras, Sandro Camilo Rocha Rancy.

Foram realizados até agora 35% dos serviços contratados, conforme a última medição. No momento, a OTT Construções e Incorporações está executando os seguintes serviços: estrutura metálica, cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, prevenção e combate a incêndios e alvenaria. A previsão de entrega é até março de 2020.

As adequações, conforme a empresa, assim que forem aprovadas, serão executadas e não atrapalharão o cronograma. Tanto a prefeitura quanto a contratada se negam em falar sobre os impactos financeiros com relação às obras que não estavam previstas na licitação. A empresa ganhou o certame com o lance de R$ 16.388.084. O valor máximo era de R$ 18.574.150,06.

Uma intervenção que tende a gerar maior acréscimo dos valores é a construção de uma ponte de embarque de passageiros. A maioria dos aeroportos tem as chamadas pontes telescópicas, por onde os passageiros passam até chegar às aeronaves. No aeroporto de Cascavel haverá uma área de estacionamento distante até chegar à pista para embarque e desembarque, por isso o equipamento é considerado necessário.

A Secretaria de Obras também não apresenta os valores, porque, segundo o responsável, “estão em análise”. “Estamos estudando a possibilidade técnica, administrativa, jurídicas e financeiras para instalar a ponte de embarque”.

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) estará nesta quarta-feira (25) em Brasília para discutir com a Anac o projeto com a área de estacionamento e o espaço para manobra de aeronaves – etapa que deve ficar pronta até o início de janeiro.

Além do uso do barracão do empresário Marcos Solano, por meio de locação, para abrigar os 26 bombeiros do aeroporto, Paranhos pretende transferir a iluminação atual da Avenida Itelo Webber – em duplicação – para as marginais, entre o trevo do Guarujá até a avenida, que ganhará nova iluminação entre as pistas.

Herança

A obra do Terminal de Passageiros teve início em 2013 e parou em 2016, quando a Onça Construções abandonou o projeto. Parte da estrutura deixada precisou ser derrubada para dar espaço ao novo projeto elaborado pela atual gestão e aprovado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Estão previstas salas de embarque, de espera e VIP, lanchonete, quiosque, praça de alimentação no piso superior com restaurante, lanchonete, sanitários, mirante, área técnica coberta para recebimento e despacho das bagagens e pátio para até três aeronaves modelo Boeing 737-800, com capacidade para 215 passageiros.