O governo argentino anunciou uma nova lista de produtos que devem seguir preços tabelados no país, de 70 para 308 itens. Na lista estão produtos considerados essenciais para as famílias, que vão desde higiene e limpeza até alimentos e bebidas. Com o lançamento da nova tabela, o governo disponibilizou um aplicativo no qual a população pode acompanhar os preços e a disponibilidade dos produtos, sendo possível pesquisar tanto por marcas e quanto por estabelecimentos de venda.

