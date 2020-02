Sociedade Rural lança oficialmente a 46ª Expo Umuarama/19ª Internacional

Durante a abertura oficial da 46ª Expo Umuarama/19ª Internacional, o presidente da Sociedade Rural lembrou da força econômica que o evento representa para o Estado. Milton Gaiari falou ressaltou que o município fica numa localização geográfica privilegiada. Considerado polo da região noroeste, o município é destaque no agronegócio, mais especificamente na pecuária.

Por isso é que todos os anos, a Expo Umuarama reforça o cenário político econômico agropecuário dentro da área representada por duas das grandes associações de municípios, a Amerios (Associação dos Municípios de Entre Rios) e Amunpar (Associação Municipal do Norte do Paraná – Paranavaí). Durante o evento são expostos plantéis de alta qualidade, maquinário de última geração, além da festa e da gastronomia.

Leilões fomentam negócios durante a festa

O mercado pecuário está aquecido e o reflexo disso é a volta dos grandes leilões na agenda de negócios da Expo Umuarama. A Sociedade Rural já divulgou a programação completa de arremates, que serão distribuídos em seis dos 11 dias da Exposição (12 a 22 de março). Mais de 5 mil animais bovinos e equinos estarão à venda, com expectativa de faturamento superior ao do ano passado.

A agenda será aberta no sábado (14/3), às 17 horas, com o 2º Leilão Nelore Bom Jesus e Nelore Bom Pastor. Ao todo, serão 25 touros Nelore regime campo, 300 machos e 100 fêmeas para cria, recria e engorda. O leilão é aguardado com bastante expectativa por conta da qualidade perseguida pelos criadores, destacados nacionalmente pela alta tecnologia utilizada na criação dos planteis.

No domingo (17/3), também às 17h, será realizado o Leilão do Criador, com gado de corte: 1.200 animais machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. O 6º Leilão Jovens Ruralistas, que já se tornou tradição dentro da Expo Umuarama, acontecerá na quarta-feira (18/3), às 20 horas, e oferecerá 1.000 machos e fêmeas nelore e cruzamento industrial.

Na quinta-feira (19/3), às 20 horas, entrarão em cena os belos exemplares selecionados para o 5º Leilão Umuarama Quarter Horse Show, com 38 lotes Quarto de Milha. Haverá transmissão ao vivo pela IprimeTV, com possibilidade de lances online e pelo telefone. Para o sábado (21/3), às 17h, foi anunciado o Leilão de Touros Multi Raças, com exemplares Angus, Brangus, Guzerá e Tabapuã, além de 500 animais de cruzamento industrial.

A programação será concluída no domingo (22/3), como Leilão de Gado de Corte Especial, a partir das 17h. Nada menos que 1.200 animais da raça Nelore, machos e fêmeas, passarão pelo tatersal.

A SRU Leilões funciona no parque de exposições Dario Pimenta Nóbrega, em estrutura anexa à sede administrativa da Sociedade Rural. A empresa realiza semanalmente, toda segunda-feira, a partir das 20h, os leilões semanais, que atraem compradores de toda a região.

Rodeios

A programação de rodeios da 46ª Expo Umuarama/19ª Internacional também foi divulgada. Serão seis dias de montarias em touros, dois deles com entrada gratuita.

O qualify acontece na segunda e na terça (16 e 17 de março), com início sempre às 20h. A narração estará a cargo de Luizinho Mirante e Fagner Rangel, voz padrão de Carlos Militão e comentários de Tom Pedroso. O julgamento estará a cargo do trio Rafael Jacomeli, Fabrício Rodrigues e Tião Procópio.

Os peões que obtiverem as melhores notas subirão para o rodeio profissional, que no quesito qualidade se destaca entre os maiores do Brasil. O profissional acontecerá nos dias 18, 19, 21 e 22 (quarta, quinta, sábado e domingo), com narração da Daniel Tibiriçá e Marco Brasil Filho, voz padrão de Carlos Militão e comentários de Thiago Arantes. Os juízes do qualify seguem nos trabalhos da disputa principal, com a presença de grandes nomes da ACR (Associação dos Campeões de Rodeio) do Brasil.

O presidente da SRU, Milton Gaiari, afirma que a palavra de ordem na Expo 2020 é a inovação. “Queremos surpreender o público que vai nos visitar. Tudo o que apresentarmos terá que ter um tempero a mais de novidade, e no rodeio não será diferente. Somos reconhecidos pela grandiosidade da nossa festa e este ano queremos atingir níveis ainda maiores”. Na sexta e sábado (20 e 21/3), o rodeio fará dobradinha com grandes shows musicais.

O presidente também falou sobre a expectativa para a edição 2020 e demonstrou confiança em resultados ainda melhores que os do ano passado. “Mesmo com chuva, porque tivemos que cancelar um dia de programação, atingimos números muito positivos de público e negócios movimentados. Nossa previsão para este ano é de um crescimento de pelo menos 20%. Estamos trabalhando para isso”, destacou.

Noite baladeira

A dupla Thaeme e Thiago fará show na noite baladeira da Expo, no dia 13 de março.

A super noite será na arena principal do parque internacional Dario Pimenta da Nóbrega.

Quem comprou o passaporte para outros três shows da Exposição não terá que desembolsar nada a mais. Já para quem vai adquirir o passaporte a partir agora, preço passa a ser o seguinte: passaporte promocional valendo para Thaeme e Thiago, Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Lauana Prado – R$ 80 para pista, R$ 120 para área VIP e R$ 300 para Camarote A6. Esses preços já estão nos lotes 2, 3 e 4, respectivamente.

Já os ingressos individuais para a noite baladeira dançante com Thaeme e Thiago estão sendo comercializados pelos seguintes preços, válidos para os lotes promocionais: R$ 15 para pista, R$ 20 para VIP e R$ 50 para Camarote A6. É importante ressaltar que esses preços promocionais são válidos para os visitantes que doarem um quilo de alimento não perecível ou adquirirem um vale alimento de R$ 3, disponíveis em todos os pontos de vendas.