Sistema Cresol completa 25 anos

O Sistema Cresol celebra 25 anos neste mês de junho. Uma história de sucesso que começou com o objetivo de fornecer apoio, por meio do acesso ao crédito aos seus cooperados. Hoje a Cresol segue com a missão de fornecer soluções financeiras com excelência por meio do relacionamento para gerar desenvolvimento dos cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade.

A primeira cooperativa do Sistema foi a Cresol Dois Vizinhos, hoje Cresol Pioneira, fundada em 24 de junho de 1995. No mesmo ano mais quatro cooperativas foram criadas no Paraná e abriram suas portas no ano seguinte. Em Francisco Beltrão, considerado o berço do cooperativismo solidário, foi criada uma base de serviços que mais tarde seria formalizada como Central Cresol Baser, a pioneira das quatro centrais que compõem o Sistema Cresol que possui 560 agências e mais de 550 mil cooperados em 17 estados.

Conforme o presidente do Sistema Cresol Baser, Alzimiro Thomé, a preocupação da Cresol sempre foi o atendimento com foco nas necessidades de cada cooperado. “São 25 anos de contínua expansão, trabalhando para o desenvolvimento econômico e social dos nossos cooperados, proporcionando soluções financeiras de forma personalizada. Em 2019 lançamos uma nova missão, visão e valores institucionais, e sem perder a nossa essência nos transformamos em cooperativa para todos”, destacou Thomé.

Hoje o Sistema Cresol segue a tendência de crescimento das demais instituições financeiras cooperativas do País. Segundo o diretor superintendente da Central Cresol Baser, Adriano Michelon, em 2019 o Sistema comemorou mais uma vez o seu melhor ano, marco alcançado nos últimos cinco anos.

“A Cresol se firma como um sistema consolidado, sólido, com o desafio de harmonizar as ações que envolvem tecnologia e pessoas. Estamos crescendo 25% ao ano, e isso significa que as cooperativas de crédito são muito mais do que um modelo de negócios. Nesse mundo em constantes mudanças, o grande aprendizado das cooperativas foi andar junto com as inovações, mas sem perder a essência de estar próximas de quem precisa. Por isso, nesses 25 anos, o relacionamento é hoje o nosso grande diferencial”, afirmou o superintendente.

Comemoração

Durante este mês de junho, a Cresol desenvolve ações comemorativas de forma on-line, envolvendo colaboradores e os cooperados e, no próximo dia 24, faz uma live na sua sede nacional, em Francisco Beltrão, no Paraná.

A live, que será apresentada pelo cooperado e embaixador da Cresol, Denílson Show, irá explorar a cultura de cada uma das regiões onde o Sistema está presente. Além disso, será lançado um projeto cultural que irá beneficiar artistas de cada uma dessas regiões.

