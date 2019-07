Os servidores públicos estaduais que passaram a noite na Assembleia Legislativa deixaram nesta quarta-feira (10), o local. Eles desocuparam as galerias após a sessão. Os manifestantes armaram barracas na frente das entradas do Palácio do Iguaçu.

O deputado Ademar Traiano (PSDB) anunciou aos servidores que os parlamentares fariam uma reunião para tentar intermediar um acordo entre o funcionalismo e o governo do Estado sobre o reajuste salarial.