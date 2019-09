Seminário foca no controle social

O Município de Cascavel realiza hoje (10) o 1º Seminário de Saúde do Trabalhador de Cascavel. Com o tema “A importância do Controle Social”, o evento será realizado no auditório da prefeitura, das 8h às 17h, e está aberto a trabalhadores em geral, conselheiros de saúde, conselhos profissionais, sindicatos e empregadores. O credenciamento pode ser realizado antes da abertura, a partir das 7h30.

A programação é ampla, com palestras focadas em diversas esferas do trabalho, ministradas por promotores públicos, médicos da Vigilância em Saúde do Trabalhador e Epidemiológica, assistentes sociais, prevenção de acidentes do trabalho, acidentes e óbitos na construção civil, entre outros assuntos.

Programação

A programação é extensa, e começa com apresentação da atuação da Visat – Saúde do Trabalhador em Cascavel pela médica Maria Fernanda Ferreira; na sequência a assistente social Silvia Albertini fala sobre Saúde do Trabalhador no SUS; tem prevenção de acidentes e uso de EPIs com o procurador do Trabalho Renato dal Ross. À tarde, o promotor Ângelo Ferreira fala sobre a atuação da Promotoria sobre a saúde do trabalhador; a enfermeira Olga Estefania Duarte Gomes Pereira fala sobre a atuação do Atuação do CISTT- CES/PR, do qual coordena; e, para encerrar, o presidente do Sintrivel, Roberto Leal Americano, fala sobre acidentes e óbitos na construção civil.