Semana da Árvore começa com recuperação da mata ciliar em Cascavel

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou nessa segunda-feira (16) as atividades da Semana da Árvore 2019 com o plantio de 150 mudas de árvores frutíferas nativas como araçá, pitanga, cereja preta e gabiroba em uma área de 2.300 m², no Jardim Colmeia, no Território Cidadão V, em terreno localizado na Rua Serra do Boi, esquina com a Rua Serra do Mel às margens de um afluente da Sanga Amambay.

De acordo com o secretário Wagner Yonegura, o objetivo do Município é plantar pelo menos mil mudas de árvores durante esta semana. “Estamos fazendo a recomposição desta mata ciliar, que foi degradada durante os dez anos em que o terreno esteve ocupado irregularmente. Precisamos preservar a mata para garantir o abastecimento de água. Estamos passando por um período crítico no abastecimento da população e as árvores garantem a produção da água. Mas para que tenhamos a proteção da Sanga Amambay, necessitamos da colaboração da população, dos moradores do entorno, para proteger as árvores e garantir o crescimento e o desenvolvimento”, explicou.

As mudas de árvores frutíferas plantadas hoje foram cedidas pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), que mantém convênio com o Município de Cascavel. “Iniciamos este trabalho na esperança de ver esta área protegida pela vegetação nativa e, assim, teremos também a recomposição da fauna. Com as árvores produzindo frutos, as aves voltarão, a produção de água aumenta, o meio ambiente segue protegido e fortalecido e toda a população é beneficiada”, explicou o diretor da Sema, José Ferreira.

De acordo com ele a área invadida foi devolvida ao Município por meio de um processo no Ministério Público. “Havia no local um bar, um barracão e o “dono” do estabelecimento tinha um campo de futebol no terreno, o que gerou a degradação. Esta é uma área de preservação permanente, ou seja, obrigatoriamente tem de ter árvores plantadas, e é isso que estamos fazendo, dentro desta programação do dia 21, quando se celebra a árvore”.

A vida do curso hídrico depende da mata ciliar, que já é chamada de mata ciliar justamente porque tem a função dos nossos cílios, de preservar, proteger evitar que sujeiras caiam no rio e que a água seja contaminada. Durante toda a semana várias atividades serão realizadas voltadas ao plantio e conservação, envolvendo também crianças de escolas e Cmeis.

No sábado, dia da árvore, várias entidades estão envolvidas também com o Dia Mundial da Limpeza em Cascavel, junto com o Território Cidadão.

Confira a programação desta semana

Terça-feira – dia 17

9 horas – Escola Quintino Bocaiuva – Rua Getúlio Vargas, 326 – Bairro Cataratas. Adequação da arborização em área externa e interna da escola e também plantio de flores.

Quarta-feira – dia 18

9 horas – A equipe de educação ambiental do Zoológico receberá escolas com cerca de 70 alunos. Será trabalhada a importância da árvore, como as sementes de dispersam, exemplos de sementes, frutos e árvores, brincadeiras e entrega de lembrancinhas para as crianças. Distribuição de 70 mudas de árvores.

Quinta-feira – dia 19

9 horas – Cmei Profª Marilza Padilha Rocha Arruda – Bairro Guarujá -Rua dos Trevos, 513. Adequação da arborização em área externa e interna da escola e também plantio de flores.

9 horas – Recuperação e adequação de nascente e da mata ciliar na área rural – propriedade particular – parceria com a empresa Master Class. Plantio de 80 mudas de árvores.

10 horas – Horta do Sanga Funda – Recuperação e adequação de nascente.

Sexta-feira – dia 20

9 horas – Escola Romilda Ludwig Wiebbeling – Estrada Rio da Paz, Km 3 – Recreio Paraíso. Adequação da arborização em área externa e interna da escola e também plantio de flores.

Sábado – dia 21 – Dia da Árvore

9 horas – Dia Mundial da Limpeza – Recuperação de nascente – Fonte Santa Maria – Plantio de 100 mudas.

11 horas – Horta do Sanga Funda – Recuperação e adequação de nascente com plantio de 150 mudas.