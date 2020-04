Semáforo da Recife x Antônio José Elias entra em operação com orientação educativa

Entrou em funcionamento no fim da manhã desta quinta-feira (9) a nova sinalização semafórica no cruzamento das ruas Recife com Antônio José Elias, no Bairro Aclimação em Cascavel. A equipe de Educação de Trânsito da Cettrans/Transitar acompanhou a ligação do dispositivo, que passa a exigir um novo comportamento dos condutores e pedestres. Toda a sinalização foi alterada a partir das 11 horas, exigindo atenção redobrada.

De acordo com a coordenadora do setor de Educação de Trânsito, Luciane de Moura, a presença dos agentes contribui para chamar a atenção dos usuários da via pública para o objetivo da mudança de sinalização. Embora o cruzamento estivesse bem sinalizado, o local registrou cinco acidentes durante o ano passado e dois neste primeiro trimestre de 2020.

“O principal fator ainda é a imprudência, pois tanto a sinalização horizontal, como a vertical, estavam em dia neste cruzamento. A engenharia de trânsito fez um estudo no fluxo de veículo e atendeu a um pedido da comunidade, contudo, o semáforo sem a atenção dos condutores e pedestres não inibe sozinho o risco de acidentes”, explicou Luciane.

O equipamento entrou em funcionando com alerta piscante desde as 9 horas de terça-feira (7), para a população ir acostumando com a presença da nova sinalização.