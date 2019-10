Secretário apresenta PPA aos deputados; prazo para emendas vai até 5 de novembro

Curitiba – O prazo para a apresentação de emendas para o PPA (Plano Plurianual) 2020-2023 foi aberto nessa quarta-feira (16) com uma apresentação do secretário estadual do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, aos deputados da Comissão de Orçamento da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). “Tivemos um diálogo com os parlamentares sobre o PPA, que teve uma participação popular muito grande, primeiro com o site Planeja Paraná, mais seis audiências públicas para ouvir a população e ter a sociedade civil organizada na construção do plano para os próximos quatro anos”, explicou o secretário.

Participaram do encontro os deputados Paulo Litro (PSDB), Delegado Recalcatti (PSD) e Márcio Pacheco (PDT), membros titulares da Comissão de Orçamento que expuseram dúvidas e questionamentos sobre o PPA, sobre o qual tem o prazo de 20 dias (até 5 de novembro) para apresentar emendas e sugestões.

Audiências

A elaboração do PPA 2020-2023 contou com forte participação popular. O governo recebeu uma série de sugestões da população por meio do site e foram realizadas audiências públicas em Curitiba, Ponta Grossa, Apucarana, Umuarama, Cascavel e Guarapuava. As sugestões recebidas foram absorvidas na elaboração do plano. O Executivo elegeu 21 grandes áreas para guiar a peça. A previsão do valor global dos recursos estimados no PPA é de mais de R$ 166 bilhões.