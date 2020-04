Secretaria de Saúde reforça que motofrete é exclusivo para cadastrados no Protocolo de Medicamentos Especiais

A Gerência da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde de Cascavel está reforçando que o serviço de motofrete é exclusivo para os pacientes que estão cadastrados no Setor de Protocolo de Medicamentos Especiais.

O serviço de motofrete foi contratado ainda no mês de março, por meio de processo licitatório da Prefeitura de Cascavel. O objetivo é atender pacientes que fazem o uso contínuo de remédios do Protocolo de Medicamentos Especiais.

O acionamento do motofrete é feito exclusivamente pelos servidores do próprio Setor de Protocolo de Medicamentos Especiais.

Já em relação aos demais medicamentos, o paciente pode autorizar que um terceiro (parente, vizinho, amigo, etc.), munido dos documentos pessoais dele, possa retirar o medicamento não especial diretamente em uma das farmácias básicas do município. Mais de 3 mil entregas de medicamentos especiais serão realizadas enquanto durar as restrições provocadas pela covid-19.