Sanepar esclarece sobre desabastecimento de água em Cascavel

Sobre as reclamações de falta de água em Cascavel na noite de terça-feira (10) e na manhã dessa quarta-feira (11), a Sanepar informa que foram realizados serviços de melhorias no abastecimento na região Oeste da cidade. Os trabalhos foram programados e executados ao longo da terça-feira com previsão de retorno para 22h. Porém, em razão do alto consumo não foi possível restabelecer o fornecimento de água dentro do prazo previsto. A normalização foi gradativa na madrugada de hoje.

Para os demais bairros que registraram falta de água, a Companhia esclarece que foram registrados problemas operacionais numa das estações elevatórias de água da cidade (sistema de bombeamento) durante a tarde da terça-feira (10). Mesmo tendo sido solucionados antes da noite, os problemas ocasionaram redução nos níveis dos reservatórios e como a produção está 25% abaixo do normal não foi possível restabelecer os níveis desses reservatórios. Essa é uma das razões que pode estar ocasionado falta temporária de água em alguns pontos da cidade, especialmente os mais altos e distantes. Na manhã desta quarta-feira todas as unidades estavam produzindo e enviando água para todas as regiões da cidade.

Temos registros de situações pontuais de desabastecimento as quais estão sendo atendidas pelas equipes de campo, como no caso do Jardim Interlagos. Eventuais casos de falta de água devem ser registrados no 0800 200 0115 para que o atendimento seja feito mais rápido possível.

Como estamos em período de estiagem prolongada é de fundamental importância que todos colaborem utilizando a água racionalmente, priorizando neste momento o uso para o consumo humano e para a higiene pessoal.