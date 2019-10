Sanepar amplia equipes de leitura e emissão de conta

A Sanepar em Ponta Grossa passa a contar nesta semana com o apoio de mais 30 profissionais. A nova equipe a serviço da companhia amplia o quadro de leitura e entrega de faturas, com o objetivo de prestar um atendimento ainda melhor aos clientes da empresa. Em Londrina, 60 já estão em campo, em fase final de treinamento, para estes serviços a partir de novembro. Em Campo Mourão, outros 30 novos empregados devem iniciar o trabalho até o final do ano.

O presidente da Sanepar, Claudio Stabile, explica que com o crescimento do número de ligações, principalmente nas cidades de grande e médio porte, a dinâmica de atendimento aumentou consideravelmente. “A Sanepar está atenta às novas necessidades dos clientes da empresa e está continuamente buscando aprimoramento de todos os seus processos”, diz. “Isto se reflete na busca de alternativas de inovação em todas as suas áreas, seja por meio da contratação de serviços ou do desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, sempre com vistas na qualidade do serviço prestado”, destaca.

Por isso, nos últimos anos a Sanepar abriu a possibilidade de o cliente realizar diversos serviços por meio do aplicativo Sanepar Mobile e pelo site da companhia. Totens de autoatendimento e a ampliação das equipes comerciais de campo aprimoram a relação entre o cliente e a empresa.

Para desempenhar a atividade, a equipe de novos contratados passou por um intenso trabalho de preparação pela Sanepar, com cursos teóricos e práticos de capacitação que os qualifica para o trabalho da leitura e emissão de faturas. Em campo, os profissionais terão o apoio e a supervisão de equipes do quadro próprio da companhia.

Motivado com a nova oportunidade de trabalho, Jackson Strachulski está em seus primeiros dias de campo como leiturista em Ponta Grossa. “É uma atividade muito importante, tanto para a Sanepar quanto para o cliente. Passamos por um treinamento bem criterioso e agora estamos preparados para o dia a dia da leitura, buscando sempre a satisfação dos clientes”, diz.

Os novos agentes podem ser identificados pelo uniforme na cor azul clara, com a inscrição “A Serviço da Sanepar”. Em caso de informações ou dúvidas, os clientes devem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas.

TECNOLOGIA – Além de muita disposição, os agentes saem a campo munidos do MC 55A. O equipamento, desenvolvido pela própria Sanepar, já é utilizado pelas equipes de leitura no Paraná desde 2012. Trata-se de um smartphone que agrega alta tecnologia em hardware e software. É compacto e leve (pesa cerca de 1,2 quilo) e fácil de transportar e usar. Com alto desempenho, o MC 55A reúne sistema de coleta, análise, processamento e impressão das contas e avisos. Desde que o modelo foi adotado, a maior parte das tarefas é executada de forma mais precisa e em menor tempo, melhorando a produtividade e o atendimento ao cliente.

Antes, os técnicos da Sanepar adaptaram para o setor de saneamento uma tecnologia utilizada nos Estados Unidos. Em 1988, a empresa implantou o sistema de leitura e entrega simultânea de conta/fatura de água e esgotamento sanitário, sendo pioneira em toda a América Latina no uso da tecnologia. O MCP (Microcomputador Portátil) revolucionou o sistema de leitura e entrega simultânea das contas. Apesar de ser um equipamento de última geração na época, pesava 4,5 quilos, mas, ainda assim, possibilitou ganhos de performance e produtividade.