Rotarianos celebram aniversário de 20 anos do Banco de Aleitamento Humano de Cascavel

O Banco de aleitamento Humano de Cascavel completou 20 anos nesta semana. E, para comemorar este marco, na quinta-feira (27), foi realizado, um evento reunindo os funcionários do Banco de aleitamento, Diretores do Hospital Universitário, mamães com seus bebês, companheiros de Rotary de Cascavel-Leste e demais colaboradores.

Estes 20 anos de funcionamento do Banco de aleitamento foram fundamentais na redução da mortalidade infantil da nossa região. Neste período foram coletados mais de 45 mil litros de leite materno e alimentadas aproximadamente 21 mil crianças. E isso tudo, graças a doação realizada por aproximadamente 25 mil mulheres.

Para algumas mães, a doação de um frasco de leite pode não parecer muito, mas ao juntar os frascos de diversas mães, o Banco de Leite conseguiu alimentar muitos bebês. Essa doação é um gesto de generosidade, pois, sem a doação do leite que está sobrando, esse trabalho de salvar vidas não seria possível.

Para o Rotary Club de Cascavel – Leste, que está junto com o Banco de Aleitamento, desde a sua fundação, classifica como um investimento mais inteligente e eficiente a oferecer às crianças que necessitam do leite para sua sobrevivência. O Banco de Aleitamento Humano de Cascavel contribui para a saúde da mulher e do bebê. Eles prestam orientações sobre os benefícios do leite materno, com apoio prático à amamentação, além do suporte à doação.

É com muito orgulho os rotarianos do Rotary Club de Cascavel – Leste colaboram anualmente com o Banco de Leite, por acreditarem que essa corrente do bem não pode parar. O seguinte depoimento da mamãe de um bebê que precisou ficar internado foi ouvido durante o evento: “Eu e meu filho recebemos toda assistência da equipe do banco de leite. Foi muito importante ter alguém que doe leite. O meu filho ficou internado lá, não consegui ir todos os dias lá, mas graças as doações ele não ficou sem o alimento.”

O Rotary Club de Cascavel – Leste parabeniza todos os profissionais que compõem o quadro do Banco de Aleitamento Humano de Cascavel, além das mães doadoras e todos os colaboradores e parceiros desta causa.