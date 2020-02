Repasse de royalties cai 59% e assusta prefeitos lindeiros

Reportagem: Josimar Bagatoli

Santa Helena – O primeiro repasse do ano da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, os chamados royalties, pagos pela Itaipu binacional, frustrou as expectativas dos municípios do oeste do Paraná que compõem o reservatório da geradora de energia elétrica.

O depósito referente ao mês de janeiro feito pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) é 59% menor que o mesmo período do ano passado.

Ao todo, os 15 municípios da região beneficiados pelo Tratado de Itaipu receberam R$ 16,6 milhões, sendo que em janeiro de 2019 o valor pago foi de R$ 40,5 milhões. Os cofres municipais tiveram um rombo de R$ 23,9 milhões: recurso que já estava sendo previsto para projetos e obras nessas cidades lindeiras.

Santa Helena é um dos municípios que mais recebem anualmente recursos provenientes de royalties. Só em 2019 recebeu R$ 122,7 milhões, empregados em benefício dos moradores. Porém, em janeiro o recurso chegou com uma defasagem: 56% a menos que no primeiro mês do ano passado, quando haviam sido depositados R$ 10,3 milhões.

Apesar do susto ao checarem os depósitos, os prefeitos da região estão confiantes de que haverá uma “correção”. “Esperamos que exista uma recuperação nos depósitos futuros. Não contamos com a possibilidade de que o recurso virá com tamanha redução. É uma obrigação o depósito, conforme determina a legislação”, afirma a prefeita de Mercedes, Cleci Loffi. Nas contas do Município foram depositados apenas R$ 328 mil, e a expectativa era superior a R$ 761 mil.

Distribuição

O pagamento de royalties é definido pelo Tratado de Itaipu. O cálculo do valor considera a quantidade de energia gerada mensalmente e os índices de atualização do dólar. O repasse de royalties pela Itaipu à Secretaria do Tesouro Nacional é feito em dois pagamentos mensais: o Principal, referente à energia gerada em mês anterior; e o Ajuste do Dólar, referente à energia gerada no ano anterior e dividida em 12 parcelas. Os valores são repassados aos beneficiários pela Aneel uma vez por mês.

A reportagem solicitou informações da Itaipu a respeito da queda no repasse, mas até o fechamento da edição não havia recebido as respostas.

Repasse royalties por cidade no oeste

Município Janeiro 2019 Janeiro 2020 Total de 2019

Diamante D’Oeste R$ 221.433,57 R$ 95.673,99 R$ 2.614.408,59

Entre Rios do Oeste R$ 1.296.292,59 R$ 560.084,40 R$ 15.304.989,79

Foz do Iguaçu R$ 7.952.695,91 R$ 3.436.092,29 R$ 93.895.414,54

Guaíra R$ 2.009.844,52 R$ 1.475.702,10 R$ 27.285.937,62

Itaipulândia R$ 7.081.540,01 R$ 3.059.695,14 R$ 83.609.903,17

Marechal Cândido Rondon R$ 2.208.031,50 R$ 954.016,11 R$ 26.069.654,33

Medianeira R$ 45.705,15 R$ 19.747,66 R$ 539.628,82

Mercedes R$ 761.227,14 R$ 328.900,63 R$ 8.987.611,02

Missal R$ 1.578.797,69 R$ 682.145,35 R$ 18.640.454,13

Santa Helena R$ 10.392.405,24 R$ 4.490.208,59 R$ 122.700.428,75

Santa Terezinha de Itaipu R$ 1.650.901,50 R$ 713.298,98 R$ 19.491.765,11

São José das Palmeiras R$ 76.437,92 R$ 33.026,25 R$ 902.482,68

São Miguel do Iguaçu R$ 3.581.944,04 R$ 1.547.637,48 R$ 42.291.082,72

Pato Bragado R$ 1.854.604,62 R$ 801.312,25 R$ 21.896.834,93

Terra Roxa R$ 62.253,56 R$ 26.897,67 R$ 735.011,67

TOTAL: R$ 40.552.681,39 R$ 16.653.062,80 R$ 482.351.199,28

Fonte: Aneel