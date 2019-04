Receita Federal apreende 22 mil maços de cigarros em carro retido em São Miguel do Iguaçu

A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu deslacrou nesta segunda-feira (08) um veículo apreendido em uma operação conjunta da RFB e BPFron, no dia 04 de abril, onde encontraram grande quantidade de cigarros e um rádio amador.

Durante fiscalização o veículo empreendeu fuga na BR-277, próximo ao pedágio de São Miguel do Iguaçu – PR, e tentou se esconder nas estradas vicinais. As equipes iniciaram um acompanhamento tático e encontraram o carro abandonado no fundo de uma propriedade rural.

O carro tem placas de Foz do Iguaçu – PR e estava carregado com 22 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e um radioamador, item de uso restrito. Estima-se que as mercadorias somem aproximadamente R$ 110 mil. Ninguém foi preso.